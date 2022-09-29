Українська співачка Тіна Кароль активно веде соціальні мережі та розповідає про свої нові роботи, примітно, що раніше артистка майже не показувала особисті фото та не говорила про свої плани. Нині все частіше з'являються нові кадри із зіркою.

На цей раз на сторінці Фантіна з'явилися нові кадри з останньої фотосесії артистки в Японії. У Золотій напівпрозорій сукні Кароль підкреслила свої найкращі сторони, а звичний макіяж з акцентом на губи привернув більше уваги.

«З нетерпінням чекаю на нашу зустріч, на концертах в Америці та Канаді! Співатимемо! Йдемо до Перемоги! - сказано у підписі.

«Красуня 😍; Краса безмежна; неперевершена мила, чарівна бажана красуня; Я думав у Тіни свої груди; Яке чудове фото від Тіни Кароль. Золота дівчинка. Краса та мужність в одній особі» - відповідають у мережі.

Раніше Кароль також наголосила, що цінності та культура України сьогодні вже зовсім інші і треба з усіх сил не втрачати цього.

"Культура впливає на цінності та цінності впливають на культуру. Сьогодні це вже два невід'ємні поняття. Ми сьогодні не маємо права розслабити патріотичний градус — не треба говорити, що патріотизм вже набрид, це не так. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватися у щось наше , окреме, особисте без впливу штампів Радянського Союзу та Росії".

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