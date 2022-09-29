Украинская певица Тина Кароль активно ведет социальные сети и рассказывеет о своих новых работах, примечательно, что ранее артистка почти не показывала личные фото и не говорила о своих планах. Сейчас же все чаще появляются новые кадры со звездой.

В этот раз на странице ФанТина появились новые кадры из последней фотосессии артистки в Японии. В Золотом полупрозрачном платье Кароль подчеркнула свои лучшие стороны, а привычный макияж с акцентом на губы привлек больше внимания.

«С нетерпением жду нашей встречи, на концертах в Америке и Канаде! Будем петь! Идем к Победе!» - сказано в подписи.

«Красотка 😍; Красота безграничная; непревзойденная милая, очаровательная желанная красавица; Я думал у Тины своя грудь; Какое чудесное фото от Тины Кароль. Золотая девочка. Красота и мужество в одном лице» - отвечают в сети.

Ранее Кароль также подчеркнула, что ценности и культура Украины сегодня уже совсем другие и нужно со всех сил не терять этого.

"Культура влияет на ценности и ценности влияют на культуру. Сегодня это уже два неотъемлемых понятия. Мы сегодня не имеем права расслабить патриотический градус — не надо говорить, что патриотизм уже надоел, это не так. Культурный пласт сегодня может выкристаллизоваться во что-то наше, отдельное, личное без влияния штампов Советского Союза и россии".

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.