Популярний український телеведучий та ресторатор, а з недавніх пір і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем розповів, про що думають українські захисники, коли перебувають під постійними обстрілами з боку російських окупантів. Свій коментар він дав під час інтерв'ю у програмі "Так ProСто з Христею Равлюк" на YouTube .
За словами ведучого Даніеля Салема, коли його вперше обстрілювали російські окупанти, він переживав за збереження репродуктивних органів.
Перше, про що я подумав, щоб яйця були цілі... Я не жартую. Перше, що військові запитують: Подивись, там все ок? Там все нормально? "Це правда", - з усмішкою промовив шоумен.
Що стосується здоров'я зіркового бійця, після поранення він зізнався, що курс лікування та реабілітації пройшов не до кінця, проте п'є таблетки, для підтримання водного балансу.
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Даніель Салем зазначив, що після того, як отримав поранення на передовій та потрапив до лікарні, вже виходив на поле бою, оскільки дуже хоче перемоги України.
"Я нічого не чую на ліве вухо. У мене там утворилася кіста. Її потрібно вирізати, але я не хочу робити це зараз. Я п'ю ліки, які підтримують водний баланс. Зі спиною все ок. Видалили або заморозили нерв, тому у мене немає болю. Після цього я вже воював. Я просто дуже хочу перемоги", – заявив боєць.
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