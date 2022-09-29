Даниэль Салем уже оправился после ранения, хотя и подчеркнул, что курс лечения и реабилитации прошел не до конца.

Популярный украинский телеведущий и ресторатор, а с недавних пор и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем рассказал, о чем думают украинские защитники, когда находятся под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов. Свой комментарий он дал во время интервью в программе "Так ProСто з Христею Равлюк" на YouTube.

По словам ведущего Даниэля Салема, когда его впервые обстреливали российские оккупанты, то он переживал за сохранность репродуктивных органов.

"Первое, о чем я подумал, чтобы яйки были целы... Я не шучу. Первое, что военные спрашивают: "Посмотри, там все ок? Там все нормально?" Это правда", – с улыбкой произнес шоумен.

Что касается здоровья звездного бойца, после ранения то он признался, что курс лечения и реабилитации прошел не до конца, однако пьет таблетки, для поддерживания водного баланса.

Даниэль Салем отметил, что после того, как получил ранение на передовой и попал в больницу, уже выходил на поле боя, поскольку очень сильно хочет победы Украины.

"Я ничего не слышу на левое ухо. У меня там образовалась киста. Ее нужно вырезать, но я не хочу делать это сейчас. Я пью лекарства, которые поддерживают водный баланс. Со спиной все ок. Удалили или заморозили нерв, поэтому у меня нет боли. После этого я воевал уже. Я просто очень хочу победы", – заявил боец.



Напомним, Даниэль Салем рассказал о неожиданном поступке Тины Кароль, видео.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем, служащий в ВСУ, восхитил украинцев новым видео.

Также Politeka писала, Даниэль Салем эмоционально рассказал о тяжелой потере.