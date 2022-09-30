Як зізнався Даніель Салем, йому не страшно загинути на війні, адже за його словами - "це буде найгідніша смерть".

Популярний український телеведучий та ресторатор, а з недавніх пір і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, який є розвідником, зізнався, чого найбільше боїться на війні. Свій коментар він дав під час інтерв'ю у програмі "Так ProСто з Христею Равлюком" на YouTube.

Як зізнався Даніель Салем, йому не страшно загинути на війні, адже за його словами - "це буде найгідніша смерть". Телезірка дуже не хоче стати 300-м, поки його побратими борються з російськими окупантами.

"Я не хочу стати тягарем для своїх побратимів. Нехай краще вб'ють, але я не хочу, щоб вони мене тягали. Я важкий - 120 кілограмів. Я не хочу бути тягарем. Навіть якщо я поранений, я хочу йти далі", - здивував зізнанням Даніель Салем і з усмішкою додав, що обов'язково попросить, щоб його покинули пораненим і не забирали із собою.

Варто зазначити, що три місяці тому Даніеля Салема мало не поранили на Миколаївщині. У середині червня його контузило під час виконання бойового завдання. Після цього він не чує на ліве вухо, потрібна операція та той тягне з нею, вдже хоче бути на передовій та прикласти максимальних зусил для перемоги.

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