Популярний український телеведучий та ресторатор, а з недавніх пір і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, який є розвідником, зізнався, чого найбільше боїться на війні. Свій коментар він дав під час інтерв'ю у програмі "Так ProСто з Христею Равлюком" на YouTube.
Як зізнався Даніель Салем, йому не страшно загинути на війні, адже за його словами - "це буде найгідніша смерть". Телезірка дуже не хоче стати 300-м, поки його побратими борються з російськими окупантами.
"Я не хочу стати тягарем для своїх побратимів. Нехай краще вб'ють, але я не хочу, щоб вони мене тягали. Я важкий - 120 кілограмів. Я не хочу бути тягарем. Навіть якщо я поранений, я хочу йти далі", - здивував зізнанням Даніель Салем і з усмішкою додав, що обов'язково попросить, щоб його покинули пораненим і не забирали із собою.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Груда почорнілих руїн: окупанти стерли з лиця землі цілий населений пункт, фото
"Міс Україна Всесвіт" Неплях із розрізом від стегна вразила ризиковою позою: "Українська Моніка Беллуччі"
Каменських потрапила під шквал критики через нове відео: "Настя, це ти кличеш чоловіка свого за кордон?"
Зірка "Дизель шоу" Танкович несподівано висловився про українську мову та зміну громадянства: "У мене вже..."
Варто зазначити, що три місяці тому Даніеля Салема мало не поранили на Миколаївщині. У середині червня його контузило під час виконання бойового завдання. Після цього він не чує на ліве вухо, потрібна операція та той тягне з нею, вдже хоче бути на передовій та прикласти максимальних зусил для перемоги.
Нагадаємо, Даніель Салем розповів про несподіваний вчинок Тіни Кароль, відео.
Як повідомляла Politeka, Даніель Салем, який служить у ЗСУ, захопив українців новим відео.
Також Politeka писала, Даніель Салем емоційно розповів про тяжку втрату.