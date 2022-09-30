Как признался Даниэль Салем, ему нестрашно погибнуть на войне, ведь по его словам - "это будет самая достойная смерть".

Популярный украинский телеведущий и ресторатор, а с недавних пор и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, который служит разведчиком, признался, чего больше всего боится на войне. Свой комментарий он дал во время интервью в программе "Так ProСто з Христею Равлюк" на YouTube.

Как признался Даниэль Салем, ему нестрашно погибнуть на войне, ведь по его словам - "это будет самая достойная смерть". Телезвезда очень не хочет стать 300-м, пока его побратимы сражаются с российскими оккупантами.

"Я не хочу стать обузой для своих побратимов. Пусть лучше убьют, но я не хочу, чтобы они меня таскали. Я тяжелый – 120 килограммов. Я не хочу быть обузой. Даже если я ранен, я хочу идти дальше", – удивил признанием Даниэль Салем и с улыбкой добавил, что обязательно попросит, чтобы его бросили раненным и не забирали с собой.

Стоит отметить, что три месяца назад Даниэля Салема чуть не ранили в Николаевской области. В середине июня его контузило при выполнении боевого задания. После этого он не слышит на левое ухо, нужна операция, но он пока с ней медлит, ведь хочет быть на передовой и сделать все вохможное, чтобы ускорить победу Украины.

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