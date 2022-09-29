Шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", показала себе та розповіла про ставлення до українців у Парижі.

Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф". Знаменитість після 24 лютого зайнялася організацією благодійних вечерь, а також почала писати книгу про українську кухню разом із Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила розповісти, які проблеми у Франції з українцями.

"Уже всьому світу набридла війна. Нам теж. Тільки у нас вибору немає, місцеві скаржаться від того, що у своїх квартирах не можуть обігрівачі вище 20 С підняти. Бо держава поставила з метою економії. А Миколаїв уже півроку без води. І це тільки наша справа, а не їх", – написала Ольга.

"Сторіс на максималка - 60 с. Ще не навчилася обмежувати. Зачіска задовбалася називається. У метро мене послали. У мерії запідозрили, що я просто користуюся ситуацією і намагаюся намутити документи. Якби ви знали", - написала Ольга на другому сторіс.

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