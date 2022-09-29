Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, а также начала писать книгу об украинской кухне вместе с Владимиром Ярославским. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила рассказать, какие проблемы во Франции с украинцами.
"Уже всему миру надоела война. Нам тоже. Только у нас выбору нет, местные жалуются от того, что в своих квартирах не могут обогреватели выше 20 С поднять. Ибо государство поставило в целях экономии. А Николаев уже полгода без воды. И это только наше дело, а не их", - написала Ольга.
"Сторис на максималка - 60 с. Еще не научилась ограничивать. Прическа задолбалась называется. В метро меня послали. В мэрии заподозрили, что я просто пользуюсь ситуацией и пытаюсь намутить документы. Если бы вы знали", - написала Ольга на втором сторис.
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Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала маму в особенный день ее жизни
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