Ектор-Хіменес Браво з "Майстер Шеф" показав, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор, який є головним суддею шоу "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримав Україну у боротьбі з російською окупацією, хоча довгий час і не повертався до України після 24 лютого. А після приїзду Ектор одразу ж записався на військову підготовку. Не забуває Хіменес-Браво і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на нових кадрах зірка показала, як займається спортом у спортзалі.

"Люблю ранкові тренування. Вони наповнюють енергією на весь день", - написав Хіменес-Браво у своєму блозі.

На кадрах зірка хитала руки у футболці.

Повідомлялося, що Ектор розповів, чим колумбійці відрізняються від українців.

"Розпакування колумбійських людей, і чим вони відрізняються від українців)

Колумбійці дуже Драма Квін

Як не плачуть, то сміються, то сваряться.

І завжди з великою пристрастю до всього, всі мухи обов'язково стають слонами)

Навіть у відносинах – 1 поцілунок і все, вже закохалися і кохання на все життя", - написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" осоромився на зйомках і насмішив кадрами

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