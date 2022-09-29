Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор, який є головним суддею шоу "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримав Україну у боротьбі з російською окупацією, хоча довгий час і не повертався до України після 24 лютого. А після приїзду Ектор одразу ж записався на військову підготовку. Не забуває Хіменес-Браво і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на нових кадрах зірка показала, як займається спортом у спортзалі.
"Люблю ранкові тренування. Вони наповнюють енергією на весь день", - написав Хіменес-Браво у своєму блозі.
На кадрах зірка хитала руки у футболці.
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Повідомлялося, що Ектор розповів, чим колумбійці відрізняються від українців.
"Розпакування колумбійських людей, і чим вони відрізняються від українців)
Колумбійці дуже Драма Квін
Як не плачуть, то сміються, то сваряться.
І завжди з великою пристрастю до всього, всі мухи обов'язково стають слонами)
Навіть у відносинах – 1 поцілунок і все, вже закохалися і кохання на все життя", - написав Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" осоромився на зйомках і насмішив кадрами
А ще Politeka писала, що Хіменеса-Браво із "Майстер Шеф" шахраї втягнули у свою схему
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" хизувався біцухою у майці