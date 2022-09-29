Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей, – 17-річну Машу, а також 10-річну Алісу. Старша дочка вже пішла стопами зіркової мами, ставши солісткою молодіжної панк-рок групи. А нещодавно стало відомо, що Маша вступила до Лондона. Дочка Полякової вже в'їхала до гуртожитку, де показала, як усе. Не забуває Маша і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала кадри, показавши, що готує на спільній кухні.

"Вчора дівчинки їли сало, а сьогодні дівчинку їтимуть млинці", - сказала Маша, показуючи сковорідку з млинцями.

Повідомлялося, дочка Полякової звернулася до фанатів із низькою самооцінкою.

"Мене дивують заздрісні люди з опущеною самооцінкою, виставила я себе красивою і потримала дівчат так подумайте або пройдіть мимо якщо вам не подобається. Але ні люди примудряються висмоктати з пальця якесь марення", - написала Маша.

Нагадаємо, донька Олі Полякової кардинально змінила імідж після переїзду до Лондона: кадри перевтілення.

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