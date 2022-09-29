Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей, - 17-летнюю Машу, а также 10-летнюю Алису. Старшая дочь уже пошла по стопам звездной мамы, став солисткой молодежной панк-рок группы. А недавно стало известно, что Маша поступила учится в Лондон. Дочь Поляковой уже въехала в общагу, где показала, как все обстоит. Не забывает Маша и об Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовала кадры, показав, что готовит на общей кухне.
"Вчера девочки ели сало, а сегодня девочку будут кушать блинчики", - сказала Маша, показывая сковородку с блинчиками.
Сообщалось, дочь Поляковой обратилась к фанатам с низкой самооценкой.
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"Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой , выставила я себя красивой и подержала девушек так подумайте или пройдите мимо если вам не нравится. Но нет люди умудряются высосать из пальца какой-то бред", - написала Маша.
Напомним, дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж после переезда в Лондон: кадры перевоплощения
Также Politeka писала, что 17-летняя дочь Поляковой затронула пикантную тему, возмутив украинцев
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой похвасталась, как чувствует себя в роли студентки после громкого скандала