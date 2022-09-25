Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Старшая дочь решила пойти по стопам звездной мамы и стать певицей. А в этом году Маша поступила на учебу в Лондон. Также начинающая певица активно ведет социальные сети, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз знаменитость опубликовала кадры, где показала стильный образ.

На кадрах Маша была в стильных очках, с ошейником на шее и стильной шляпке. Образ звезда дополнила стильными серьгами.



Сообщалось, что Маша рассказала об уезде из Украины.

"Этот день рождения особенный я бросила все свой дом , друзей , группу и даже собаку ( мы убегали с квартиры , а она была на даче, а туда ехать было опасно ) и это может звучать ,как грустный пост ,но нет , видя, как самоотверженно сражается наша украинская армия , как люди сплотились,как все помогают друг другу, я знаю что мы обязательно победим ,потому что правда на нашей стороне , потому что мы на Нашей Земле и я в скором времени отпраздную своё день Рождения,со своими близкими друзьями и собакой", - написала Маша.

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