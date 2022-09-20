Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Старшая дочь недавно уехала на учебу в Лондон, куда поступила в этом году. Маша решила пойти по стопам звездной мамы и стать певицей. Дочь Поляковой уже успела собрать панк-рок группу, где стала солисткой. Не забывает Маша и о ТикТок, где активно ведет страничку. А в этот раз дочь Поляковой решила пошутить на пикантную тему.

"А что мама говорит?", - спросил фанат под видео.

"А мама делает это хорошо", - ответил другой фанат.

"Бригаду", "а переводчик так не думает", "прикол", "Жиза", На сколько сдала?", "я работаю на лайнере и оказывается что эту фигню говорю уже на протяжении 3-х лет", "Вау, просто бомба, на маму похожа", "А подписчикам ты говоришь плохо вместо "погано", "Они должны наверное об этом знают", "Не правда", - написали другие фанаты.

Напомним, дочь Поляковой похвасталась, как чувствует себя в роли студентки после громкого скандала

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