Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Знаменитість має 19-річну доньку Машу, яка з самого дитинства займається танцями. Дочка, як і зіркова мати, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Маша опублікувала результати фотосесії, яку зробила для неї Марта Адамчук.
На кадрах Маша була у білій сорочці з розстебнутими ґудзиками.
"Частина друга", - написала дочка Кравець.
Марта Адамчук одразу ж прокоментувала публікацію: "Люблю".
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Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
"Омг", "Вау", Вау-фото. Неймовірна", "Дуже красиво", "Вау, що за красуня", "Маша, дуже гарно. Марта Адамчук - найвища оцінка", "Дуже красива серія", "Як же красиво", "Неперевершена Марія) красиво виглядаєш) для обкладинки журналу саме те)", "Схожа на знайому Бога".
Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" приспустила сорочку, позбавивши чоловіків сну
А ще Politeka повідомляла, що Кравець із "Квартал 95" з новою зачіскою вразила виглядом на зустрічі з фанами.
Також Politeka писала, що дочка Кравець із "Квартал 95" розкріпачилася перед дзеркалом, щоб показати своє нове татуювання