Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть 19-летняя дочь Маша, которая с самого детства занимается танцами. Дочь, как и звездная мама, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Маша опубликовала результаты фотосессии, которую для нее сделала Марта Адамчук.

На кадрах Маша была в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами.

"Часть вторая", - написала дочь Кравец.

Марта Адамчук сразу же прокомментировала публикацию: "Обожаю".

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Омг", "Вау", Вау-фото. Невероятная", "Очень красиво", "Вау, что за красотка", "Маша, очень красиво. Марта Адамчук - высшая оценка", "Очень красивая серия", "Как же красиво", "Непревзойденная Мария) красиво выглядишь) для обложки журнала именно то)", "Похожая на знакомую Бога".

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