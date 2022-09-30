Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка перемагала на "Міс Україна Всесвіт". Не забуває модель і про інстаграми, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу зірка показала кілька варіантів кольору волосся та запропонувала українцям проголосувати за найкращий варіант.

"Те що, голосуємо і я після приїзду додому експериментую з образом", - написала Ганна.

"Ну і зі своїм кольором хороша така, що аж надто. А з цих фото мені білявкою дуже сподобалося", "Третя з кінця", "Залишіть свій колір, він найкращий", "Мені здається свій колір тобі найбільше підходить", " Здається, що твій колір органічно підходить і виглядає найдорожчим", "Остання фото, дуже личить такий колір волосся!", "Твій колір найкрасивіший. Шикарне волосся. Не псуй його. Якість волосся потім буде важко повернути".

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