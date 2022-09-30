Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая побеждала на "Мисс Украина Вселенная". Не забывает модель и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз звезда показала несколько вариантов цвета волос и предложила украинцам проголосовать за лучший вариант.

"То что, голосуем и я по приезду домой экспериментирую с образом", - написала Анна.

"Ну и со своим цветом хороша такая, что уж слишком. А с этих фото мне блондинкой очень понравилось", "Третья с конца", "Оставьте свой цвет, он лучший", "Мне кажется свой цвет тебе больше всего подходит", "Кажется, что твой цвет органично подходит и выглядит самым дорогим", "Последняя фото, очень к лицу такой цвет волос!", "Твой цвет самый красивый. Шикарные волосы. Не порть их. Качество волос потом будет тяжело вернуть".

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