Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Катерина Осадча висловилася про проведення фіктивного референдуму на окупованих українських територіях. Вона каже, що це було очікувано, адже путін втрачає контроль та армію. Свій різкий коментар вона залишила на особистій сторінці в Instаgram.

Телеведуча назвала все це дійство "новою тактикою ідіотизму" та "черговим дном", яке пробила росія.

"Українці у Запоріжжі, та ще в багатьох містах, селах України, які навіть не окуповані, виходячи з папірця старого маразматика – вже живуть на росії. А чому тільки Запоріжжя, чому не Київ одразу приєднати до болот, чи то наступним документом? Горіть в пеклі, потвори. Всі", - емоційно заявила Катерина Осадча.

Крім того, телеведуча звернула увагу, що у москві вже почали будувати сцену для концерту, яким окупанти хочуть відсвяткувати бутафорський 'референдум' на тимчасово захоплених територіях України.

"Чим можна сюди влупити? Терміново. Ну і концерт теж буде на честь крадіжки. Моє побажання артистам, щоб у них відсохли ноги виходити на сцену та голос назавжди зник", - додала Катерина Осадча.

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