Как сообщает Politeka.net, телеведущая Екатерина Осадчая высказалась о проведении фиктивного референдума на оккупированных украинских территориях. Она говорит, что это было ожидаемо, ведь путин теряет контроль и армию. Свой резкий комментарий она оставила на личной странице в Instаgram.

Телеведущая назвала все это действо "новой тактикой идиотизма" и "очередным дном", которое пробила россия.

"Украинцы в Запорожье, и еще во многих городах, селах Украины, которые даже не оккупированы, выходя из бумажки старого маразматика - уже живут на россии. А почему только Запорожье, почему не Киев сразу присоединить к болотам, или то следующим документом? Горите в аду, твари. Все", - эмоционально заявила Екатерина Осадчая.

Кроме того, телеведущая обратила внимание, что в москве уже начали строить сцену для концерта, которым оккупанты хотят отпраздновать бутафорский 'референдум' на временно захваченных территориях Украины.

"Чем можна сюда влупить? Срочно. Ну и концерт тоже будет в честь воровства. Мое пожелание артистам, чтобы у них отсохли ноги выходить на сцену и голос исчез навсегда", - добавила Екатерина Осадчая.

Напомним, Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

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