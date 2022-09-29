Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Катерина Осадча прилетіла до нової для себе країни - Фінляндії. Там зірка телебачення зустріла юрби росіян. Осадча в Instagram зазначила, що у Гельсінкі їй сподобалося, але росіяни споганили настрій та враження від скандинавської країни.

Зокрема, у терміналі столичного аеропорту, кафе та магазинах телеведуча помітила юрби росіян. Після новин про часткову мобілізацію в росії громадяни країни-агресора, переважно чоловіки, поїхали за кордон. Замість того, щоб протестувати проти влади, вони вирішили зібрати монатки та тікати.

Катерина Осадча зізналася, що тепер легко може відрізнити фінів від росіян.

"У росіян очі серущого пса (вибачте мені собачки, що порівняла вас з тими тарганами). Вони перелякані, але з надією, що у них у Європі якось зростеться. Питання лише одне - якого фіни їх усе ще пускають? Якщо я не вчеплюсь у бійку з кимось із росіян, то це буде просто дивом", - розповіла знаменитість.

Щоб відволіктися від купки росіян у всіх куточках, Катерина Осадча ходить сувенірними магазинами, хоч туди росіяни не заглядають.

"Відволікаюся у сувенірних магазинчиках. Поїсти неможливо, скрізь сидять окупанти...", - додала вона.

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