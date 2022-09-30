Зображення трагедії довело користувачів мережі до сліз. Під постом Юрія Горбунова зібралося багато зворушливих коментарів та слів співчуття.

Як повідомляє Politeka.net , собака на ім'я Крим, яка вціліла під час терористичного акту росіян і багато годин просиділа на уламках будинку в Дніпрі, де жила її родина – 8-річний хлопчик Іван, 12-річна дівчинка Василиса, їхня мама Наталія та бабуся Алла.

Трагедія вразила українського телеведучого Юрія Горбунова, який присвятив цьому пост у Instagram.

На ілюстрації Крим також сидить посеред зруйнованого будинку. Поруч із ним художник зобразив загиблу родину.

"Пес Крим! Плаче за своїми господарями! Ціла родина-бабуся,мама і двоє діток,29 вересня загинули в власному домі від влучання російської ракети! Ще одні безвинні жертви російської армії вбивць , проти мирних людей України!", - написав Юрій Горбунов.



Зображення трагедії довело користувачів мережі до сліз. Під постом Юрія Горбунова зібралося багато зворушливих коментарів та слів співчуття: "Боже, це біль і жах", "Скільки болю... Царство Небесне сім'ї... вже немає слів", "Господи, врятуй і збережи Україну", " Рашисти, горіть у пеклі всі до одного. Планктон грьобаний. Раби, терористи, мерзота, виродки. Вас проклинають усі", "Душа від болю рветься".

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