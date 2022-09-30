Изображение трагедии довело пользователей сети до слез. Под постом Юрия Горбунова собралось много трогательных комментариев и слов сочуствия.

Как сообщает Politeka.net, собака по имени Крым, которая уцелела во время террористического акта россиян и много часов просидела на обломках дома в Днепре, где жила ее семья – 8-летний мальчик Иван, 12-летняя девочка Василиса, их мама Наталья и бабушка Алла.

Трагедия поразила украинского телеведущего Юрия Горбунова, который посвятил этому пост в Instagram.

На иллюстрации Крым так же сидит посреди разрушенного дома. Рядом с ним художник изобразил погибшую семью.

"Пес Крым! Плачет о своих хозяевах! Целая семья-бабушка, мама и двое детей, 29 сентября погибли в собственном доме от попадания российской ракеты! Еще одни невинные жертвы российской армии убийц против мирных людей Украины!", - написал Юрий Горбунов.



Изображение трагедии довело пользователей сети до слез. Под постом Юрия Горбунова собралось много трогательных комментариев и слов сочуствия: "Боже, это боль и ужас", "Сколько боли... Царство Небесное семье... уже нет слов", "Господи, спаси и сохрани Украину", "Рашисты, горите в аду все до одного. Планктон гребаный. Рабы, террористы, мерзость, уроды. Вас проклинают все", "Душа от боли рвется ".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.