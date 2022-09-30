Як повідомляє Politeka.net, соус песто – дуже смачний, легкий і простий у приготуванні соус, який найчастіше додають до салатів, але ще потрібно знати, що він чудово відтінить смак м'яса та картоплі. Для приготування соусу вам достатньо не більше 5 простих інгредієнтів і всього 10 хвилин часу.
Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився у своєму Instagram рецептом смачного соусу песто.
"Свіжий базилік взимку — ще те задоволення, а запечена картопля з песто в холодну пору хочеться як ніколи!", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- Базилік - 300 грам
- Волоські горіхи - 80 грам
- Пармезан - 100 грам
- Оливкова олія - 50-70 мл
- Часник - 1 зубчик
- Сіль, перець
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Секрети приготування:
1.Для соусу песто візьміть базилік, натертий пармезан, волоські горіхи, часник і масло, перекладете в чашу блендера і подрібніть. Після цього додайте перець і сіль, а потім перемішайте.
2. Ектор Хіменес-Браво також пропонує відварити або запекти картоплю. І подавати її із соусом песто.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розстебнув сорочку, звернувшись до українок.
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