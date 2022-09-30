Як повідомляє Politeka.net, соус песто – дуже смачний, легкий і простий у приготуванні соус, який найчастіше додають до салатів, але ще потрібно знати, що він чудово відтінить смак м'яса та картоплі. Для приготування соусу вам достатньо не більше 5 простих інгредієнтів і всього 10 хвилин часу.

Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився у своєму Instagram рецептом смачного соусу песто.

"Свіжий базилік взимку — ще те задоволення, а запечена картопля з песто в холодну пору хочеться як ніколи!", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

- Базилік - 300 грам

- Волоські горіхи - 80 грам

- Пармезан - 100 грам

- Оливкова олія - ​​50-70 мл

- Часник - 1 зубчик

- Сіль, перець

Секрети приготування:

1.Для соусу песто візьміть базилік, натертий пармезан, волоські горіхи, часник і масло, перекладете в чашу блендера і подрібніть. Після цього додайте перець і сіль, а потім перемішайте.

2. Ектор Хіменес-Браво також пропонує відварити або запекти картоплю. І подавати її із соусом песто.

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