Как сообщает Politeka.net, соус песто – очень вкусный, легкий и простой в приготовление соус, который чаще всего добавляют в салаты, но еще нужно знать, что он отлично оттенит вкус мяса или картофеля. Для приготовления соуса вам достаточно – не больше 5 простых ингредиентов и всего 10 минут времени.

Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в своем Instagram рецептом вкусного соуса песто.

"Свежий базилик зимой — еще то удовольствие, а запеченный картофель из песто в холодное время хочется как никогда!", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

– Базилик – 300 грамм

– Грецкие орехи – 80 грамм

– Пармезан – 100 грамм

– Оливковое масло – 50-70 мл

– Чеснок – 1 зубчик

– Соль, перец

Секреты приготовления:

1.Для соуса песто возьмите базилик, натертый пармезан, грецкие орехи, чеснок и масло, переложите в чашу блендера и измельчите. После, добавьте перец и соль, а потом перемешайте.

2. Эктор Хименес-Браво также предлагает отварить или запечь картофель. И подавать ее с соусом песто.

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