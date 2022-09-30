Как сообщает Politeka.net, соус песто – очень вкусный, легкий и простой в приготовление соус, который чаще всего добавляют в салаты, но еще нужно знать, что он отлично оттенит вкус мяса или картофеля. Для приготовления соуса вам достаточно – не больше 5 простых ингредиентов и всего 10 минут времени.
Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в своем Instagram рецептом вкусного соуса песто.
"Свежий базилик зимой — еще то удовольствие, а запеченный картофель из песто в холодное время хочется как никогда!", - отметил Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
– Базилик – 300 грамм
– Грецкие орехи – 80 грамм
– Пармезан – 100 грамм
– Оливковое масло – 50-70 мл
– Чеснок – 1 зубчик
– Соль, перец
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Секреты приготовления:
1.Для соуса песто возьмите базилик, натертый пармезан, грецкие орехи, чеснок и масло, переложите в чашу блендера и измельчите. После, добавьте перец и соль, а потом перемешайте.
2. Эктор Хименес-Браво также предлагает отварить или запечь картофель. И подавать ее с соусом песто.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" расстегнул рубаху, обратившись к украинкам.
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