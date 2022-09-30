Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Хіменес-Браво з'явився у розстебнутій сорочці.

"Колумбійця візьмете на Щекавицю?" - запитав Ектор.

"З огляду на останні новини є для вас важливе питання. Чекаю на відповіді в коментарях", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Все там будемо", "З таким чоловіком куди завгодно", "Звичайно беремо", "Приходьте, будемо раді) може ще щось смачненьке перекусимо)", "Колумбійський красень з українським серцем", "Ектор, беріть котел, будемо робити плов, бо треба енергію поповнювати ж", "До цього я туди не збиралася...", "Тільки всі заспокоїлися..... Друга хвиля "мобілізації" зараз почнеться".

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