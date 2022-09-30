Оля Цибульська зазначила, що після цих новин вона не має ні сил, ні настрою сьогодні щось робити і спілкуватися з шанувальниками у своєму блозі.

Як повідомляє Politeka.net, українські соціальні Мережі вибухнули хвилею люті та ненависті через ракетні удари, якими росіяни тероризують українські мирні міста Дніпро, Харків, Запоріжжя, Миколаїв. Одну з трагедій, яка вражає своєю безглуздою жорстокістю, пережило місто Дніпро.

Не змогла залишитись байдужою до побаченого українська співачка Оля Цибульська , яка написала про це в Instagram .

Так, у ніч 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпру, в результаті якого в приватному секторі загинула ціла родина, а фото розгубленого собаки, що плаче, серед руїн стало символом злочину невимовної жорстокості.

Крім того, сьогодні вранці, 30 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі, де загинули 25 людей і 62 постраждало.

Оля Цибульська зазначила, що після цих новин вона не має ні сил, ні настрою сьогодні щось робити і спілкуватися з шанувальниками у своєму блозі.

"Привіт. Сьогодні без сториз. Зазвичай тримаюся, але я не залізна. А зараз зі сліз та болю, як і все в Україні. Не пробачимо. Зуміємо перемогти", - написала Оля Цибульська.

Нагадаємо, Оля Цибульська без сорому показала, як виглядала на останніх місяцях вагітності.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська показала свого "клона", вразивши українців.

Також Politeka писала, Цибульська порушила важку тему, яка хвилює багатьох.