Оля Цибульская отметила, что после этих новостей у нее нет ни сил, ни настроения сегодня что-то делать и общаться с поклонниками в своем блоге.

Как сообщает Politeka.net, украинские социальные Сети разразились волной ярости и ненависти из-за ракетных ударов, которыми россияне терроризируют украинские мирные города Днепр, Харьков, Запорожье, Николаев. Одну из трагедий, поражающую своей бессмысленной жестокостью, пережил город Днепр.

Не смогла остаться равнодушной к увиденному украинская певица Оля Цибульская, которая написала об этом в Instagram.

Так, в ночь 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепру, в результате которого в частном секторе погибла целая семья, а фото растерянной и плачущей собаки среди руин стало символом преступления невыразимой жестокости.

Кроме того, сегодня утром, 30 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье, где погибли 25 человека и 62 пострадало.

Оля Цибульская отметила, что после этих новостей у нее нет ни сил, ни настроения сегодня что-то делать и общаться с поклонниками в своем блоге.

"Привет. Сегодня без сториз. Обычно держусь, но я не железная. А сейчас со слез и боли, как и все в Украине. Не простим. Сумеем победить", - написала Оля Цибульская.

Напомним, Оля Цибульская без смущения показала, как выглядела на последних месяцах беременности.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала своего "клона", впечатлив украинцев.

Также Politeka писала, Цибульская подняла тяжелую тему, которая волнует многих.