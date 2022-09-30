Популярний український телеведучий і ресторатор, а з недавніх пір і військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, який є розвідником, поміркував, наскільки важлива українська мова. А також зізнався, чому відмовився від пропозиції із росії. Свій коментар він дав під час інтерв'ю у програмі "Так ProСто з Христею Равлюком" на YouTube.

"Я вважаю, що важливо якою мовою ти розмовляєш. Навіть не повинно бути питань, якщо ти живеш в Україні, будь ласка, розмовляй державною мовою. Комусь потрібно більше часу? Добре. Але переходь на українську поступово. Намагайся. У нас є своя мова – українська. Так розмовляй нею", - висловився Даніель Салем.

Він додав, що не треба боятися бути смішним, зараз такий час, що тебе поважатимуть за спробу та старання. А використання російської мови зараз навпаки викликає негатив - адже саме його носії прийшли в Україну і вбивають мирних людей.

"У мене була така історія. Ще до війни, коли я був ведучим одного українського проекту, мені прийшла пропозиція з раші. Пам'ятаю, як я з ними поговорив, але одразу відмовився. Вони почали питати, у чому причина й пропонувати великі гроші. Я тоді навіть не думав, а відразу відмовив. Відповідь у мене була одна: "Ні, дякую. Я українець і працюватиму тут". Так і з мовою - відповідь очевидна. Все, що я зараз маю, це завдяки Україні", - додав Даніель Салем.

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