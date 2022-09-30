Популярный украинский телеведущий и ресторатор, а с недавних пор и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, который служит разведчиком, порассуждал насколько важен украинский язык. А также признался, почему отказался от предложения из россии. Свой комментарий он дал во время интервью в программе "Так ProСто з Христею Равлюк" на YouTube.

"Я считаю, что важно на каком языке ты разговариваешь. Даже не должно быть вопросов, если ты живешь в Украине, будь добр, разговаривай на государственном языке. Кому-то нужно больше времени? Хорошо. Но переходи на украинский постепенно. Пытайся. У нас есть свой язык - украинский. Так разговаривай на нем", - высказался Даниэль Салем.

Он добавил, что не нужно бояться быть смешным, сейчас такое время, что тебя будут уважать за попытку и старания. А использование российского языка сейчас, наоборот, вызывает негатив - ведь именно его носители пришли в Украину и убивают мирных людей.

"У меня была такая история. Еще до войны, когда я был ведущим одного украинского проекта, мне пришло предложение из раши. Помню, как я с ними поговорил, но сразу отказался. Они начали спрашивать, в чем причина и прелагать большие деньги. Я тогда даже не думал, а сразу отказал. Ответ у меня был один: "Нет, спасибо. Я украинец и буду работать здесь". Так и с языком - ответ очевиден. Все, что у меня сейчас есть, это благодаря Украине", - добавил Даниэль Салем.

Напомним, Даниэль Салем рассказал о неожиданном поступке Тины Кароль, видео.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем, служащий в ВСУ, восхитил украинцев новым видео.

Также Politeka писала, Даниэль Салем эмоционально рассказал о тяжелой потере.