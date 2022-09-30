Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист збентежив шанувальниць гарячим фото зі спортзалу.

Як бачимо, на нових фотографіях Тарас зображений під час тренування у спортзалі. Перед камерою він з'явився у спортивних штанах та майці, яка нітрохи не прикрила потужне мускулисте тіло артиста. Таким біцепсам і пресу може позаздрити кожен чоловік, а зухвалості образу додає коротка стрижка, яку знедавна носить актор.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Звичайний ранок". Шанувальники відразу почали коментувати нові фотографії актора, захоплюючись його рельєфним тілом: "Потужно", "Ух, ти", "Норм так підріс", "Тарас, переходи на UnderArmor, як Скеля", "Хороший", "Вогонь", "Термінатор", "Такі фото звичайно добре, але відео з Цимбалюком просто вогонь", "Дівчата, дивимося на ці фото і афірмуємо собі такого чоловіка", "Якщо ранок починається з таких гарячих фото Цимбалюка, день забезпечений на – продуктивність".

Нагадаємо, "Приємна несподіванка": Могилевська у блискучому піджаку з декольте заінтригувала українців.

Як повідомляла Politeka, "Це шедевр": Камінська показала залаштунки зйомок україномовного кліпу та довела до мурашок.

Також Politeka писала, що "Збирала на мене гроші": Онуфрійчук із "Танців з зірками" показала дитячі фото зі старшою сестрою.