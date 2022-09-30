Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист смутил поклонниц горячим фото из спортзала.

Как видно, на новых фотографиях Тарас запечатлен во время тренировки в спортзале. Перед камерой он появился в спортивных штанах и майке, которая ничуть не прикрыла мощное мускулистое тело артиста. Таким бицепсам и прессу может позавидовать каждый мужчина, а дерзости образу добавляет короткая стрижка, которую с недавних пор носит актер.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Обычное утро". Поклонники тут же принялись комментировать новые фотографии актера, восхищаясь его рельефным телом: "Мощно", "Ух, ты", "Норм так подрос", "Тарас, переходы на UnderArmor, как Скала", "Хорош", "Огонь", "Терминатор", "Такие фото конечно хорошо, но видео с Цымбалюком просто огонь", "Девушки, смотрим на эти фото и афирмируем себе такого мужчину", "Если утро начинается с таких горячих фото Цымбалюка, день обеспечен на – продуктивность".

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