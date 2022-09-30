Зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія показала себе з дитиною та заінтригувала планами, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Віра Кекелія - ​​відома українська співачка, яка стала частиною "співаючого квартету" в "Жіночому кварталі". Нещодавно зірка народила другу дитину - сина на ім'я Матвій. А зараз Віра знаходиться у Тбілісі, Грузія. Не забуває Кекелія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Віра натякнула, що повертається до України.

"Нарешті ми дочекалися документів Матвійчика і готові вирушати додому

Зараз складаємо логістику і тримаємо, щоб усе пішло як по маслу;)", - написано було у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаємо", "Божої допомоги", "Легкої дороги", "Так тримати красуня чарівна слава Україні", "вітаю з цим рішенням, люба!!! Ангела в дорогу", "Нехай Господь благословить і супроводжує", "ура зеленого світла" і благословення чекаємо".

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