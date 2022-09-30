Як пише Politeka.net , Віра Кекелія - відома українська співачка, яка стала частиною "співаючого квартету" в "Жіночому кварталі". Нещодавно зірка народила другу дитину - сина на ім'я Матвій. А зараз Віра знаходиться у Тбілісі, Грузія. Не забуває Кекелія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Віра натякнула, що повертається до України.
"Нарешті ми дочекалися документів Матвійчика і готові вирушати додому
Зараз складаємо логістику і тримаємо, щоб усе пішло як по маслу;)", - написано було у публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Чекаємо", "Божої допомоги", "Легкої дороги", "Так тримати красуня чарівна слава Україні", "вітаю з цим рішенням, люба!!! Ангела в дорогу", "Нехай Господь благословить і супроводжує", "ура зеленого світла" і благословення чекаємо".
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Кекелія зіткнулася з труднощами після народження другої дитини
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