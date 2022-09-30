Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия показала себя с ребенком и заинтриговала планами, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая стала частью "поющего квартета" в "Женском квартале". Недавно звезда родила второго ребенка - сына по имени Матвей. А сейчас Вера находится в Тбилиси, Грузия. Не забывает Кекелия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Вера намекнула, что возвращается в Украину.

"Наконец-то мы дождались документов Матвейчика и готовы отправляться домой

Сейчас складываем логистику и держим, чтобы все пошло как по маслу ;)", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем", "Божей помощи", "Легкой дороги", "Так держать красавица волшебная слава Украине", "поздравляю с этим решением, дорогая!!! Ангела в путь", "Пусть Господь благословит и сопровождает", "ура зелёного света и благословения ждем".

Напомним, звезда "Женского квартала" Кекелия столкнулась с трудностями после рождения второго ребенка

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