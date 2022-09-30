Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая стала частью "поющего квартета" в "Женском квартале". Недавно звезда родила второго ребенка - сына по имени Матвей. А сейчас Вера находится в Тбилиси, Грузия. Не забывает Кекелия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Вера намекнула, что возвращается в Украину.
"Наконец-то мы дождались документов Матвейчика и готовы отправляться домой
Сейчас складываем логистику и держим, чтобы все пошло как по маслу ;)", - написано было в публикации.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ждем", "Божей помощи", "Легкой дороги", "Так держать красавица волшебная слава Украине", "поздравляю с этим решением, дорогая!!! Ангела в путь", "Пусть Господь благословит и сопровождает", "ура зелёного света и благословения ждем".
Напомним, звезда "Женского квартала" Кекелия столкнулась с трудностями после рождения второго ребенка
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