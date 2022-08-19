Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица и звезда "Женского квартала". Звезда замужем за Романом Дудой, финалистом "Голос країни-7". В 2020 году у пары родился первенец - сын Иван. А на прошлой неделе Кекелия родила второго сына в Грузии.

На своей странице в Инстаграм артистка разместила милое видео, на котором держит новорождённого ребенка.

В подписи она призналась, что ее переполняют чувства любви и нежности к малышу. Также она поблагодарила людей за теплый прием, который ей организовали в Грузии.

«Вы только посмотрите на мои глаза лимурки. Расплываюсь в любви и нежности к этому маленькому парню 🥰 Тбилиси, спасибо тебе за ласковый, солнечный и безопасный прием. Я родила в полном покое, заботе и красоте. Мой второй опыт родов, несмотря на войну, остается положительным. И все это создали ЛЮДИ, лучшие люди, которые мне встретились в Грузии и, конечно, семья, которая всегда держит меня за руку», - написала Кекелия.

Напомним, звезда "Женского квартала" Кекелия стала второй раз мамой, первые подробности

А еще Politeka писала, что звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" превратилась в молодую копию Мадонны