Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица и звезда "Женского квартала". Звезда замужем за Романом Дудой, финалистом "Голос країни-7". В 2020 году у пары родился первенец - сын Иван. А на прошлой неделе Кекелия родила второго сына в Грузии.
На своей странице в Инстаграм артистка разместила милое видео, на котором держит новорождённого ребенка.
В подписи она призналась, что ее переполняют чувства любви и нежности к малышу. Также она поблагодарила людей за теплый прием, который ей организовали в Грузии.
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«Вы только посмотрите на мои глаза лимурки. Расплываюсь в любви и нежности к этому маленькому парню 🥰 Тбилиси, спасибо тебе за ласковый, солнечный и безопасный прием. Я родила в полном покое, заботе и красоте. Мой второй опыт родов, несмотря на войну, остается положительным. И все это создали ЛЮДИ, лучшие люди, которые мне встретились в Грузии и, конечно, семья, которая всегда держит меня за руку», - написала Кекелия.
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