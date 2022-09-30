Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара після початку війни вирішила розійтися, як і їхні найкращі друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни. Тепер же Надя зустрічається з Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз Дантес опублікував посилання на Jerry Heil.

"Нова сторінка Яни. Бо стару видалив Інстаграм", - написав Володимир.

"Інста видалив сторінку, але завтра - трек #ТАТУ! І я знаю, що це не стане перепоною між слухачем і моєю музикою, тому що поціновувачі моєї праці зроблять усе, щоб пісня була почута. Тому що вона того варта. А вже завтра перевірте самі", - написала у публікації Яна.

Jerry Heil не перша, кому видаляють сторінку в Інстаграм. Українським зіркам доводиться нелегко, адже вони висвітлюють війну в Україні, що чомусь не подобається представникам соціальної мережі.

Нагадаємо, Jerry Heil зворушила до сліз потужний треком про батька, завдяки якому стала знаменитою

А ще Politeka повідомляла, що продюсер Полякової Ясинський чесно розповів про розрив із Jerry Heil

Також Politeka писала, що Jerry Heil та Kalush вразили українців спільним виступом, кадри



