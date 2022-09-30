Як повідомляє Politeka.net, страшна звістка застала українців 30 вересня – ворог випустив 16 ракет по Запоріжжю. Три з них потрапили до колони авто цивільних людей, які стояли в черзі на виїзд із міста. Станом на 12:00 25 людей загинули, 62 поранені, серед них – жінки та діти. 5-річній дитині уламок потрапив у живіт – лікарі борються за його життя.

Український телеведучий Юрій Горбунов відреагував на цю трагедію у своєму Instagram.

Телеведучий закликав вшанувати пам'ять безневинних мирних українців, яких убили російські солдати. А також він упевнений, що покарання обов'язково наздожене всіх, хто причетний до вбивства мирних українців.

"Біль, невимовний біль! Мирні, не винні люди! Злочинці будуть покарані!! І прокляті!! Запоріжжя...", - відреагував Юрій Горбунов.

Користувачі мережі, під постом Юрія Горбунова, відреагували на трагедію і побажали росіянам зазнати того самого болю, який зараз відчувають українці.

"Скотобаза руснявська. Щоб їх мордами просо молотили", "Цей біль неможливо заглушити", "Ці кати повинні відповісти за свої злочини", "Худоба безмозка", "Шок...Біль...Ненависть...Запоріжжя не пробачить. ..", - писали у коментарях.

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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