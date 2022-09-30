Как сообщает Politeka.net, страшное известие застало украинцев 30 сентября – враг выпустил 16 ракет по Запорожью. Три из них попали в колонну авто гражданских людей, стоявших в очереди на выезд из города. По состоянию на 12:00 25 человек погибли, 62 ранены, среди них – женщины и дети. 5-летнему ребенку осколок попал в живот – врачи борются за его жизнь.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов отреагировал на эту трагедию в своем Instagram.

Телеведущий призвал почтить память невинных мирных украинцев, которых убили российские солдаты. А также он уверен, что наказание обязательно догонит всех те, кто причастен к убийству мирных украинцев.

"Боль, несказанная боль! Мирные, не виноватые люди! Преступники будут наказаны!! И проклятые!! Запорожье…", - отреагировал Юрий Горбунов.

Пользователи сети, под постом Юрия Горбунова, отреагировали на трагедию и пожелали россиянам испытать ту самую боль, которую сейчас испытывают украинцы.

"Скотобаза руснявская. Чтобы их мордами просо молотили", "Эту боль невозможно заглушить", "Эти палачи должны ответить за свои преступления", "Скот безмозглый", "Шок...Боль...Ненависть...Запорожье не простит...", - писали в комментариях.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.