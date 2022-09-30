Як пише Politeka.net, Даша Петрожицька – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А за кілька тижнів після 24 лютого Даша поїхала до свого бойфренда, якого приховувала, до Німеччини. Зірка там активно ходить на мітинги та підтримує Україну іншими активностями. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
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Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька показала, що робить за кордоном для України
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька назвала ім'я російського актора, який зв'язався з нею.