Як пише Politeka.net, Даша Петрожицька – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А за кілька тижнів після 24 лютого Даша поїхала до свого бойфренда, якого приховувала, до Німеччини. Зірка там активно ходить на мітинги та підтримує Україну іншими активностями. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.



Вгадайте, що буде", - написала на новому сторісі Даша, показавши фарбу для волосся.



"Добре, не буду. Заінтригувала вас, але отримала багато коментарів", - написала зірка на наступний сторіс.

Після цього зірка показала волосся рожевого кольору, зробивши селфі.

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