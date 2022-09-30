Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А через пару недель после 24 февраля Даша уехала к своему бойфренду, которого скрывала, в Германию. Звезда там активно ходит на митинги и поддерживает Украину другими активностями. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.



Угадайте, что будет", - написала на новом сторис Даша, показав краску для волос.



"Хорошо, не буду. Заинтриговалас вас, но получила много комментариев", - написала звезда на следующем сторис.

После этого звезда показала волосы розового цвета, сделав селфи.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая открыла в себе еще один талант, неожиданные кадры

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