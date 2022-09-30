Також Тіна Кароль заявила, що на даний момент є єдиною годівницею у своїй сім'ї, але доводиться їй годувати не лише членів родини.

Українська співачка Тіна Кароль заявила, що переживає зараз третій переломний момент у своєму житті та кар'єрі. Крім того, вона розповіла, кого їй доводиться "годувати", окрім членів родини. Коментар про це артистка озвучила під час бесіди із журналісткою "Голосу Америки".

За словами артистки, її мрії розподілені у часі та жити без структурності їй дуже складно. Артистка зазначила, що поки що їй вдається знаходити сили продовжувати працювати, і вона хоче не втратити цю здатність.



"Справжня мрія, дуже особлива - не втратити свої сили в боротьбі. Ось здається: ну що тут такого? Це що - мрія - щоб не прийшов відчай, щоб вистачило грошей, правильних думок, духу зуміти і боротися. У мене такі переломні моменти в життя були двічі, коли я могла завершити і кар'єру, і існування як індивідуальності. Усі вони були дуже публічними, коли я була на мілині у фінансовому плані. І це мій третій переломний момент", – розповіла Тіна Кароль .

Також Тіна Кароль заявила, що на даний момент є єдиною годівницею у своїй родині, але доводиться їй годувати і свій колектив.

"Я годую свою сім'ю. Я і батько, і бабуся, і дідусь. Я годую не тільки одну сім'ю, а й увесь свій колектив, який не можу підставити і сказати: "Ну все, концертів немає, поки що", – відповіла Тіна Кароль.

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