Также Тина Кароль заявила, что на данный момент является единственной кормилицей в своей семье, но приходится ей кормить не только членов семьи.

Украинская певица Тина Кароль заявила, что переживает сейчас третий переломный момент в своей жизни и карьере. Кроме того, она рассказала, кого ей приходится "кормить", кроме членов семьи. Комментарий об этом артистка озвучила во время беседы с журналисткой "Голоса Америки".

По словам артистки, ее мечты распределены во времени и жить без структурности ей очень сложно. Артистка отметила, что пока что ей удается находить силы продолжать работать и она хочет не потерять эту способность.



"Настоящая мечта, очень особенная – не потерять свои силы в борьбе. Вот кажется: ну что здесь такого? Это что – мечта – чтобы не пришло отчаяние, чтобы хватило денег, правильных мыслей, духа суметь и бороться. У меня такие переломные моменты в жизни были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование как индивидуальности. Все они были очень публичными, когда я была на мели в финансовом плане. И это мой третий переломный момент", – рассказала Тина Кароль.

Также Тина Кароль заявила, что на данный момент является единственной кормилицей в своей семье, но приходится ей кормить и свой коллектив.

"Я кормлю свою семью. Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока", – ответила Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.