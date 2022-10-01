Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, зірка "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кравець і про Інстаграм, де активно веде сторінку. На цей раз Олена поділилася фотографією, показавши, як грузини дають відсіч російським окупаційним військам.

"Тбілісі, я реву...", - написала Олена Кравець.

"Щоб луки крислаті, і Дніпро, і кручі, Стали вам поперек горла, росіяни неприємні", - було написано на чеку.

До цього Кравець розповіла про благодійні концерти.

"Все почалося з ідеї, як і буває.

Ідеї-заклику Наталії та бажання кожного, хто відповів на нього, бути максимально корисними там, де він є.

Пройшов місяць. Ідея перетворилася на великі благодійні концерти "Доброго вечора, ми з України" у європейських містах; на тисячі рідних очей, облич, рук; на тепло та підтримку своїх; на почуття будинку, нехай навіть на три з половиною години; на лікувальний ефект, який має музика, слова та правда", - написала Кравець.

Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" із новою зачіскою вразила видом на зустрічі з фанами.

А ще Politeka повідомляла, що Кравець із "Квартал 95" до сліз зачепив українців новими кадрами.

Також Politeka писала, що Кравець із "Квартал 95" поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-продюсером та дітьми



