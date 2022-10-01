Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, звезда "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кравец и об Инстаграм, где ведет активно страничку. А в этот раз Елена поделилась фотографией, показав, как грузины дают отпор российским оккупационным войскам.

"Тбилиси, я реву...", - написала Елена Кравец.

"Чтобы луга широкополые, и Днепр, и кручи, Стали вам поперек горла, россияне противные", - было написано на чеке.

До этого Кравец рассказала о благотворительных концертов.

"Все началось с идеи, как обычно и бывает.

Идеи-призыва Натальи и желание каждого, кто ответил на него быть максимально полезны там, где он есть.

Прошел месяц. Идея превратилась в большие благотворительные концерты "Добрый вечер, мы из Украины" в европейских городах; на тысячи родных глаз, лиц, рук; на тепло и поддержку своих; на чувство дома, пусть даже на три с половиной часа; на лечебный эффект, имеющий музыка, слова и правда", - написала Кравец.

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