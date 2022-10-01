Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист та хореограф, який перемагав на "Танцях зі зірками". А минулого року Євген став суддею "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Євген одружений на колезі Наталі, яка нещодавно поїхала з України, залишивши зіркового чоловіка на господарстві. А тепер з'явилися спільні фото пари, що їх опублікувала київський фотограф. Очевидно, фотосесія відбулася ще до повіту Наталії.

На кадрах Євген був у чорному костюмі та білій сорочці, а Наталя одягла сукню з розрізом.

"Неймовірні Тетяна та Євген", - написала фотограф у своєму блозі.

Фанати поставили кілька лайків та написали коментарі:

"Такі красиві фото! Люблю дуже цю чарівну пару і завжди милуюсь їх парними фото", "Які чарівні", "Фото вогонь".

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