Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист та хореограф, який перемагав на "Танцях зі зірками". А минулого року Євген став суддею "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Євген одружений на колезі Наталі, яка нещодавно поїхала з України, залишивши зіркового чоловіка на господарстві. А тепер з'явилися спільні фото пари, що їх опублікувала київський фотограф. Очевидно, фотосесія відбулася ще до повіту Наталії.
На кадрах Євген був у чорному костюмі та білій сорочці, а Наталя одягла сукню з розрізом.
"Неймовірні Тетяна та Євген", - написала фотограф у своєму блозі.
Фанати поставили кілька лайків та написали коментарі:
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"Такі красиві фото! Люблю дуже цю чарівну пару і завжди милуюсь їх парними фото", "Які чарівні", "Фото вогонь".
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