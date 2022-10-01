Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который побеждал на "Танцях з зірками". А в прошлом году Евгений стал судьей "Україна має талант", где победил 14-летний вокалист Артем Фесько. Евгений женат на коллеге Наталье, которая недавно уехала из Украины, оставив звездного мужа на хозяйстве. А теперь появились совместные фото пары, которые опубликовала киевский фотограф. Видимо, фотосессия состоялась еще до уезда Натальи.
На кадрах Евгений был в черном костюме и белой рубашке, а Наталья надела платье с разрезом.
"Невероятные Татьяна и Евгений", - написала фотограф в своем блоге.
Фанаты поставили несколько лайков и написали комментарии:
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"Такие красивые фото! Люблю очень эту волшебную пару и всегда любуюсь их парными фото", "Какие волшебные", "Фото огонь".
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