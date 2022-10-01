Актриса Ольга Сумська, Народна та Заслужена артистка України показала чоловіка Віталія Борисюка після його повернення.

Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка зараз одружена з колегою Віталієм Борисюком. Пара вже разом понад 25 років і мають спільну доньку - Ганну. також Сумська має дочку від минулих стосунків - Тоню Паперну, яка живе і будує кар'єру в Росії і мовчить про війну. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Сумська показала свого чоловіка Віталія Борисюка. Пара пережила розлуку, поки Віталій їздив до Ізюма, але вже повернувся додому і бавився з собаками.

"Тато приїхав. Нудьгували маленькі", - написала Ольга Сумська.

"Тато приїхав. Скучили, скучили зайчики за татом, так. Ну що, красиві. Тато приїхав з Ізюма, там страшне", - сказала Ольга у сторіс.

Нагадаємо, Ольга Сумська поділилася з українцями трагічною звісткою та кадрами.

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