Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда сейчас замужем за коллегой Виталием Борисюком. Пара уже вместе более 25 лет и у них есть совместная дочь - Анна. также у Сумской есть дочь от прошлых отношений - Тоня Паперная, которая живет и строит карьеру в россии и молчит о войне. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Сумская показала своего мужа Виталия Борисюка. Пара пережила разлуку, пока Виталий ездил в Изюм, но уже вернулся домой и игрался с собаками.

"Папа приехал. Скучили маленькие", - написала Ольга Сумская.

"Папа приехал. Соскучились, соскучились зайчики за папой, да. Ну что, красивые. Папа приехал с Изюма, там страшное", - сказала Ольга в сторис.

Напомним, Ольга Сумская поделилась с украинцами трагическим известием и кадрами

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