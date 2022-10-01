Як повідомляє Politeka.net, кадрами бекстейджу артистка поділилася з фоловерами в Insagram у форматі Stories.

Миша Романова позувала в чорній латексній міні-сукні з поясом і у відритих босоніжках на шпильці. Фотозйомку вона зробила для відомого бренду.

Знаменитість розставляла ноги, кружляла на місці, нахилялася і присідала перед об'єктивом фотографа.

Перед нею кружляв стиліст, який раз у раз поправляв розкішне волосся блондинки.

Зазначимо, що справжнє ім'я артистки Наталія Володимирівна Могилінець. У свій час їй приписували роман із музикантом Максом Барським. Дівчина родом із Херсона, так само, як і співак.

Нещодавно Романова переживала втрату батька, життя якого обірвалося внаслідок бойових дій в окупованому росіянами місті.

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