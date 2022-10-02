На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила зворушливі домашні фото, на яких вона разом із Іваном, Дмитром і маленьким Сашком позує в піжамах. Дружина телеведучого показала, як затишно проходять їхні вечори.

"У нас з хлопцями кіновечір сьогодні 🎬 До речі, із останнього - чудові кінострічки для перегляду з дітьми: «Дамбо», «Великий пес Кліффорд», «Круелла»", — розповіла Христина.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковим сімейством Решетніків: "Класні фільми! Ми зі старшою дочкою теж дуже любимо разом добрі фільми дивитися! Ви велика молодець 😍", "Які у вас гарні хлопці", "Чудова родина! Захоплююсь вами🔥", "Класно! Люблю такі вечори)))", "Такі ви класні! Супер родина!", "Ви такі гарнюні", "Захоплююся Вашою родиною😍 щастя Вам❤️🥰".

Відзначимо, новий сезон шоу "Холостяк", ведучим якого незмінно виступив Григорій Решетнік, а головним героєм став підприємець Алекс Топольський, мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф.

Потім запуск реаліті-шоу запланували на 30 вересня, але в день прем'єри представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ. Про нову дату старту буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.