Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кілька вітальних публікацій. Так, Сумська звернулася до Андрія Данилка. Артисту, який прославився завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки, 2 жовтня виповнюється 49 років.
Свій пост Ольга супроводила кумедним кадром з Данилком, зробленим на зйомках мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".
"Вітаємо, дорогий наш Андрію Михайловичу!👑🍾🥂Дякуємо за щасливі миті життя!Будь завжди!🙏🏻❤️", — привітала актриса співака.
Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "З днем народження!!!🌻🌻🌻 Боже, які гарні жіночки!!!! Такі спогади!", "Обожнюю цих кумочок!", " Найщиріщі вітання!🎂", "Шедевральна сцена 👏".
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Крім того, Сумська привітала з днем народження дружину знаменитого українського композитора, Героя України Ігоря Поклада Світлану.
"Вітаємо нашу неперевершену пані Світлану Поклад, Берегиню і Музу Ігоря Поклада з днем НАРОДЖЕННЯ!🌞Світланочко, дорогенька, шануємо вас безмежно! Дякуємо за щирість і ваше золоте серце! Многая літа!❤️🙏🏻😘😘😘", — написала Ольга.
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